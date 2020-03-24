Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Коронавирусный карантин в Великобритании, Нидерландах и ЮАР и первые случаи COVID-19 в Приморье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Борис Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин. Покидать дома можно для походов к врачу, за продуктами и товарами первой необходимости, занятий спортом (одному и не чаще раза в день). Собираться группами более двух человек запрещено, нарушителей будут штрафовать. О похожих карантинных мерах объявили в ЮАР и Нидерландах. По подсчетам AP, на домашний карантин отправлены уже более пятой части населения Земли.

- Трамп рассчитывает в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения. По мнению президента США, "лекарство не должно быть хуже проблемы", а экономические последствия продолжительного карантина приведут к большему числу смертей, чем сам коронавирус. В то же время главный хирург США прогнозирует резкий рост числа инфицированных на этой неделе, поскольку многие американцы не воспринимают угрозу всерьез.

- Администрация США сокращает свою помощь Афганистану. В этом году помощь будет уменьшена на $1 млрд, а в 2021 году может быть урезана еще на $1 млрд, объявил госсекретарь США. Данное решение он объяснил тем, что президент и бывший премьер Афганистана не смогли договориться о формировании правительства, чем, по словам Майка Помпео, разочаровали американское руководство.

- В Приморье во вторник подтвердили первые два случая COVID-19. Оба пациента вернулись из заграничных поездок, заболевание протекает в легкой форме. Между тем в регионе уже развернут инфекционный госпиталь для заразившихся коронавирусом, созданы группы розыска контактировавших с больными с участием полицейских, к борьбе с коронавирусом планируют привлечь волонтеров из числа студентов-медиков.

- Член МОК Дик Паунд заявил, что решение о переносе летней Олимпиады-2020 в Токио уже принято. В свою очередь Международный олимпийский комитет назвал заявление Паунда его "личным мнением". Между тем, Олимпийский комитет США на основании опроса 1780 американских спортсменов призвал МОК перенести игры.