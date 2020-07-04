Невеста Хашкаджи в суде назвала его убийство "большим предательством и обманом"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Хатидже Дженгиз, невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявила, что убийство ее жениха можно расценивать как "большое предательство и обман" и призвала суд в Турции к справедливости во время своей речи на слушании, сообщает Al Jazeera.

"Его вызвали в это консульство (Саудовской Аравии в Стамбуле, где, предположительно, журналист был убит - ИФ) - это было большое предательство и обман", - заявила Дженгиз.

Невеста журналиста отметила, что считает виновными "всех, начиная от водителя, заканчивая человеком, заварившим чай" в консульстве.

Дженгиз призналась, что процесс был для нее "эмоционально изнурительным", но пообещала "продолжать внимательно следить за судебным разбирательством". Также она отметила, что верит в беспристрастность турецкой судебной системы.

Также в суде выступил технический сотрудник саудовского консульства Зеки Демир. По его словам, вскоре после того, как Хашкаджи вошел в здание консульства, его вызвали в резиденцию консула и попросили растопить печь.

"Там было пять-шесть человек... Меня попросили разжечь тандыр. Там ощущалась паника", - приводит его слова Al Jazeera.

Следующее заседание по делу об убийстве Хашкаджи должно состояться 24 ноября.

Обвинения в преднамеренном убийстве и пытках предъявлены 20 подданным Саудовской Аравии, однако суд прошел в их отсутствии. Среди обвиняемых - бывший заместитель главы разведки Саудовской Аравии Ахмед аль-Асири, а также Сауд аль-Кахтани, ранее являвшийся советником саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

Прокуратура требует для обвиняемых пожизненного заключения - максимального наказания по турецким законам с того момента, как в Турции в 2002 году отказалась от смертной казни.

В декабре прошлого года суд Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни и трех к тюремному заключению за убийство Хашкаджи. Имена признанных виновными не разглашаются. Всего перед судом предстали 11 человек. МИД Турции подверг критике приговор саудовского суда; также в министерстве заявляли, что ключевые моменты убийства остаются непроясненными.

Сыновья Хашкаджи объявили, что прощают его убийц.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированный двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.

Однако разведывательные службы США выразили сомнения в том, что операция по убийству Хашкаджи могла произойти без ведома принца.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.