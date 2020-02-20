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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Путин поблагодарил ФБР за помощь в борьбе с террористами

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил Федеральное бюро расследований в США за помощь в борьбе с террором и пообещал отвечать американцам тем же.

Он напомнил, что благодаря своевременной наводке от ФБР в Петербурге 27 декабря 2019 года были задержаны двое подозреваемых в подготовке терактов на новогодние праздники. Они оказались сторонниками запрещенного в России "Исламского государства".

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой", - сказал Путин.

29 декабря Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию о подозреваемых. Вскоре Трамп заявил о важности такого рода контактов.

Владимир Путин ФСБ ФБР Дональд Трамп Петербург

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