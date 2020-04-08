В Египте еще на полмесяца продлили комендантский час

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Египте в общенациональном масштабе продлевают на 15 дней комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на премьера страны Мустафу Мадбули.

Таким образом, подобные меры будут действовать до 23 апреля.

Отмечается, что отныне комендантский час будет длиться не с 19:00, а с 20:00 до 6:00 (с 21:00 до 7:00 по московскому времени).

Также премьер сообщил, что аэропорты будут закрыты еще две недели. Значительная часть общественных учреждений и государственных служб в это время будет недоступна.

По состоянию на 8 апреля, в Египте диагностировали 1450 случаев заражения COVID-19, 94 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 276 заболевших выздоровели.