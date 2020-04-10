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Российские военные продезинфицировали пансионаты для пожилых в Италии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Военные специалисты из России, прибывшие в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19 в третьей декаде марта, приняли участие в дезинфекции пансионатов для пожилых людей в 43 населённых пунктах, расположенных в области Ломбардия, сообщает министерство обороны РФ.

"Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 43 населенных пунктах Ломбардии", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

За это время обработано 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. квадратных метров внутренних помещений, дорог с твёрдым покрытием - более 26 тыс. квадратных метров, информирует военное ведомство.

По его данным, в течение минувшего дня "российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне".

В марте в Италию, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, самолёты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. Российский отряд работает в области Ломбардия.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Вечером в четверг стало известно, что в Италии вновь растёт число умерших за сутки от COVID-19 и замедляется рост числа выздоровевших. Телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли информировал, что в стране за сутки умерли 610 заболевших коронавирусом, общее число скончавшихся достигло 18 279. В среду сообщалось о 542 умерших за сутки.

По состоянию на четверг выздоровели за сутки 1 979 человек, за все время эпидемии - 28 470 человек. В среду итальянские власти сообщали о выздоровлении 2 009 человек.

В общей сложности по состоянию на четверг в Италии COVID-19 болели 96 877 человек.

Италия Россия

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