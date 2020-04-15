Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В мире коронавирусом заразились, согласно проведенным тестам, 2 000 734 человека, сообщается на сайте Worldometer, собирающем статистику об обстановке с COVID-19 в мире.

Умерли 126 776 человек, выздоровел 484 831 заболевший.

Значительная часть выявленных случаев COVID-19 приходится на США - там вирус обнаружили у 614 246 человек. На втором месте Испания с 174 060 заболевшими, на третьем - Италия с 162 488 заразившимися.

Во вторник о том, что число зарегистрированных заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек, сообщал университет Джонса Хопкинса. Позднее университет скорректировал свои данные и сейчас сообщает о 1,98 млн случаев коронавируса.