Корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа расстыковался с МКС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-15" с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед возвращением на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 04:52 мск была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-15" отчалил от станции и начал удаляться от нее.

Корабль доставит на Землю экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Скрипочки, а также астронавтов NASA Моргана и Меир.

После того, как "Союз МС-15" удалится на безопасное расстояние от МКС, будет дана команда включить двигатели на торможение для схода с орбиты. Затем корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы. Посадка запланирована на 08:16 мск.

Экипаж будут встречать с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле. "Введены ограничения на число участвующих в работе по обеспечению посадки сотрудников Росавиации, Роскосмоса, ФМБА и Минобороны. Их участие будет минимизировано. Кроме того, все лица, прибывшие в Казахстан для обеспечения посадки, проходят тесты на коронавирус", - сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

В центре уточнили, что встречать экипаж будут участники оперативной группы, обеспечивавшей 9 апреля запуск корабля "Союз МС-16", поскольку они с 23 марта находились в обсервации.

"Данный режим (обсервации - ИФ) был более жесткий, чем обычный режим карантина. Помимо мер, таких как ежедневный медицинский контроль состояния здоровья членов группы, несколько раз в день проводилась уборка помещений хлорсодержащими растворами, в том числе перил, ручек и других поверхностей, с которыми часто контактируют люди", - отметили в Центре.

Кроме того, как сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), военные специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию экипажа по сокращенному сценарию.

"После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов доставят на борта вертолетов, где медики оценят их состояние здоровья после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и, в случае необходимости, окажут первую медицинскую помощь", - сообщала пресс-служба ЦВО.

На вертолетах экипаж доставят на аэродром, откуда Скрипочку перевезут на подмосковный аэродром "Чкаловский", а Морган и Меир - в США для прохождения послеполетной реабилитации. Россиянин будет помещен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Врачи будут работать с ним в защитных костюмах для исключения риска инфицирования космонавта.