В Израиле заявили, что узнали об угрозе COVID-19 от разведки США еще в 2019 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская разведка еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет возникший в Китае новый коронавирус, сообщил израильский телеканал Channel 12.

По его данным, разведслужбы США знали уже тогда о COVID-19, который охватил китайский город Ухань. Информация была передана в Белый дом, который, по утверждениям израильского телевидения, "не посчитал ее представляющей интерес".

Однако, несмотря на такую позицию администрации Дональда Трампа, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

Еще в ноябре силы обороны Израиля провели первое обсуждение вопроса о последствиях, которые будет иметь проникновение неизвестного инфекционного заболевания в регион, как это скажется на Израиле, на соседях.

Эта информация была доведена до властных структур этой страны и до министерства здравоохранения, но "ничего сделано не было", утверждает телеканал.

На утро пятницы в Израиле, по данным министерства здравоохранения, зафиксировано 12 855 заразившихся COVID-19. За сутки отмечены 264 новых случая. 148 заболевших умерли.

О том, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре 2019 года, ранее сообщал американский телеканал CNN.