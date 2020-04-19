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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– У большей части носителей COVID-19 в Москве нет симптомов. По сравнению с прошлой неделей таких людей стало в полтора раза больше. В Москве ежедневно проводят 18 тысяч тестов на вирус.

– Умер писатель Александр Кабаков. Об этом сообщил журналист Андрей Колесников. Он не назвал причину смерти.

– Трамп готов поставить аппараты ИВЛ Ирану. По словам президента США, у его страны есть тысячи свободных аппаратов. Отношение Трампа к Ирану изменилось потому, что теперь его власти "хотят выжить".

– Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек. Больше всего заразившихся сейчас в США, Италии и Испании. Всего в мире более 2,3 миллиона зарегистрированных случаев болезни.

– Рогозин готов поставлять двигатели для американских ракет Atlas. Предложение главы "Роскосмоса" стало реакцией на отзыв покупателя двигателей РД-180. Действующий контракт заканчивается в этом году.

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