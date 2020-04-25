Орешкин посчитал, что МВФ и ВОЗ не справляются с кризисом COVID-19

По мнению экс-главы МЭР, значение глобальных институтов после пандемии будет переосмыслено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть международных организаций и институтов на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, продемонстрировала неспособность справляться с такими вызовами, поэтому значение этих институтов будет значительно пересмотрено, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы видим, что не все международные институты, ну, практически большая часть из них не справляется с текущим кризисом. Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления. И по линии МВФ проблемы, и по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поэтому, опять же, все международные институты будут переосмысливаться. И мы вот, я думаю, дай бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом", - сказал Орешкин.

Указывая на то, "как страны закрылись друг от друга", экс-глава Минэкономразвития предположил, что после кризиса также будут пересмотрены взаимоотношения между экономиками, а глобализация "серьезно замедлится". "И страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, а только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", - отметил помощник главы государства.

Орешкин констатировал, что кризис приведет также и к серьезным структурным изменениям в мировой экономике в целом.

"Их контуры уже в принципе понятны. Например - здравоохранение. Очевидно, что весь мир относился к этой теме не столь пристально, не с тем вниманием, с которым следовало относиться", - сказал Орешкин, добавив, что перестройка системы здравоохранения во всем мире - это то, что произойдет уже в ближайшие годы.

Кризис повлияет и на онлайн сегмент, отметил он.

"Понятно, что сейчас в текущей ситуации мы видим вот этот вот тренд, который был уже долгие годы, на рост доли сферы онлайн. Он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться более быстрыми темпами - это тоже серьезные изменениям в жизни нашего глобального общества", - подчеркнул помощник президента РФ.

Ранее с критикой в адрес ВОЗ неоднократно выступали президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео. Они также заявляли, что организация не справилась с вызовом. Более того, Трамп приостановил американское финансирование ВОЗ на время оценки ее реакции на вспышку коронавируса в Китае. Между тем, российский МИД объяснял отказ Штатов от взносов в ВОЗ поиском виновных в пандемии и попытками доказать "свою безгрешность".