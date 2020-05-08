Посол РФ в США призвал освободить россиян из американских тюрем

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов призвал власти США освободить россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах, из-за угрозы их жизням и здоровью во время пандемии COVID-19.

В своем письме, опубликованном на странице посольства в Facebook, Антонов напомнил, что власти США требуют освобождения американцев, отбывающих наказание за рубежом и обещают ввести санкции против "виновных государств" в случае гибели своих сограждан вследствие заражения коронавирусом.

"Между тем, ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться. Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осуждённым практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает. Наиболее влиятельные здесь правозащитные организации бьют тревогу о критической ситуации в тюрьмах. Настаивают на освобождении наиболее уязвимых категорий заключенных", - отметил посол.

Он напомнил, что 24 марта глава МИД России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Майка Помпео рассмотреть возможность возвращения на родину по гуманитарным соображением всех отбывающих наказание в США россиян.

Антонов добавил, что также лично ставил вопрос о судьбе соотечественников перед генпрокурором США Уильямом Барром и руководителем Федерального бюро тюрем Майклом Карвахалем.

"Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье", - заключил посол России в США.