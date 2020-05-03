В Испании отметили снижение смертности среди пациентов с COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Наименьшее за полтора месяца количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 зафиксировано в Испании за последние сутки, сообщили в воскресенье в испанском министерстве здравоохранения.

По его данным, за 24 часа от осложнений, связанных с заражением коронавирусом, в стране скончались 164 пациента, на 112 меньше, чем днем ранее.

В то же время, в министерстве отметили, что эту цифру надо будет подтвердить во вторник, поскольку из-за выходных, данные из некоторых регионов Испании могут поступать с запозданием.

Несмотря на это, директор Центра координации служб скорой помощи Фернандо Симон указал на положительную динамику, однако отметил необходимость получения данных за более длительный период.

В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции.

Накануне спустя 48 дней самоизоляции жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

В Испании с момента начала эпидемии COVID-19 диагностировано почти 217,5 тыс. случаев заражения, более 25,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 119 тыс.