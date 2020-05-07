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Сенат США попробует запретить Трампу применять силу против Ирана

Сенат США попробует запретить Трампу применять силу против Ирана
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сенат США попытается в четверг отменить вето президента Дональда Трампа на резолюцию, которая запрещает ему применение военной силы против Ирана без согласия Конгресса.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл объявил в среду, что верхняя палата Конгресса проведет голосование по отмене вето в четверг.

Ранее Трамп наложил вето на резолюцию и заявил, что Конгресс не должен был принимать ее.

"Это была очень оскорбительная резолюция. Ее создали демократы в рамках их стратегии, заключавшейся в том, чтобы посеять раздор среди республиканцев и попытаться благодаря этому выиграть выборы 3 ноября. Те немногие республиканцы, которые поддержали резолюцию, как раз подыграли демократам", - говорится в заявлении Трампа.

Он пояснил, что в мире - немало угроз для США, причём со временем эти угрозы видоизменяются. "В конституции указано, что у президента должна быть возможность действовать на опережение и предпринимать быстрые и решительные ответные действия. Именно это я и сделал (в случае с Сулеймани - ИФ)", - подытожил Трамп.

Зимой 2020 года после устранения Сулеймани в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения Трамп может развязать войну.

В США президент не может вести войну без одобрения Конгресса. Однако он имеет право без согласования с законодательной властью проводить ограниченные по масштабам и по времени операции за рубежом.

Резолюция, инициированная сенатором Тимом Кейном потребует от Трампа вывести любые американские войска из любых военных действий против Ирана в течение 30 дней, если президент не получит одобрения Конгресса на военные действия.

"Я настоятельно призываю своих коллег присоединиться ко мне в голосовании, чтобы преодолеть его вето. Если только в Конгрессе не будет тщательно достигнут консенсус о том, что война необходима, мы не должны посылать наши войска в опасное место", - заявил Кейн в среду.

Резолюция первоначально была принята Сенатом в феврале, восемь сенаторов от Республиканской партии поддержали ее. Затем в марте ее приняла Палата представителей.

США Дональд Трамп Иран

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