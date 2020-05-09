СНБ отверг обвинения в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу, заявил Совет национальной безопасности (СНБ) США.

"Правительство США не имеет никакого отношения к недавним событиям, якобы имевшим место в Венесуэле. Утверждения об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была спланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас - ИФ) Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении, распространенном СНБ.

Утверждения венесуэльских властей о причастности США к попытке вторжения опроверг также американский президент Дональд Трамп.

Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что 3 мая 2020 года было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Восемь из них были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, сообщил Мадуро, были два гражданина США.