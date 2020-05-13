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Южная Корея сообщила о смене начальника разведки КНДР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Генерал армии Лим Кван Иль, предположительно, сменил Чан Киль Сона на посту руководителя Главного разведывательного управления, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

Согласно данным агентства, Лим Кван Иль был произведен в генерал-лейтенанты в 2017 году, а в декабре прошлого года был назначен членом Центрального военного комитета правящей партии.

Между тем, официальной информации о назначении Лим Кван Иля на соответствующий пост в государственных СМИ КНДР не публиковалось.

Управление известно своей причастностью к торпедной атаке в 2010 году на южнокорейский военно-морской корвет "Чхонан", в результате которой погибли 46 моряков, находившихся на его борту.

Кроме того, отмечают в агентстве, имеется информация, что Северная Корея сменила верховного командующего гвардией, которая отвечает за безопасность северокорейского лидера Ким Чен Ына. Место Юн Чхон Лина занял Квак Чан Сик.

По имеющимся данным, Квак Чан Сик был назначен членом Центрального комитета правящей партии в декабре прошлого года.

Министерство по делам объединения двух Корей ежегодно публикует обновленную информацию о перестановках на Севере. Данные, публикуемые ведомством, основываются на сообщениях государственных СМИ КНДР и анализе разведывательной информации.

КНДР Южная Корея Лим Кван Иль Чан Киль Сон

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