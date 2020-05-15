Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,5 млн человек

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 2:00 по московскому времени пятницы число инфицированных коронавирусом с начала его распространения достигло 4 520 092 человек, увеличившись за сутки на 94 437 случаев заболевания, сообщил информационный портал Worldometer.

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний составило 303 030, рост за сутки - на 5 265 смертей, излечились почти 1,7 млн человек.

Worldometer ведет статистический учет данных, связанных с важнейшими мировыми событиями.

При этом американский университет Джонса Хопкинса отмечает, что на 8:00 пятницы по московскому времени насчитывается 4 443 793 инфицированных COVID-19, прирост за сутки составил 95 872 случая заражения

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире, по данным университета, достигло 302 462 человек, увеличившись за сутки на 5 242. Излечились более 1,588 млн человек.