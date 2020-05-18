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Папа Франциск провел первую публичную мессу после карантина

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск провел первую после карантина публичную мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, пишет La Repubblica. Собор был закрыт 69 дней из-за коронавируса. Месса стала также последней, которая транслировалась в интернете.

Пандемия коронавируса

Богослужение прошло в часовне Иоанна Павла II в день 100-летия со дня рождения понтифика. На мессе было около 30 человек. Они разместились с учетом требований социального дистанцирования, но маски были не на всех, пишет газета.

В Италии церкви были закрыты с марта из-за коронавируса. Мессы из Ватикана с 9 марта транслировались через интернет. В мае правительство страны начало ослаблять карантинные меры в связи со снижением заболеваемости.

По последним данным, всего в Италии было выявлено 225 435 случаев заражения коронавирусом, умерли 31 908 заболевших.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта

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