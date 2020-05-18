Папа Франциск провел первую публичную мессу после карантина

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск провел первую после карантина публичную мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, пишет La Repubblica. Собор был закрыт 69 дней из-за коронавируса. Месса стала также последней, которая транслировалась в интернете.

Богослужение прошло в часовне Иоанна Павла II в день 100-летия со дня рождения понтифика. На мессе было около 30 человек. Они разместились с учетом требований социального дистанцирования, но маски были не на всех, пишет газета.

В Италии церкви были закрыты с марта из-за коронавируса. Мессы из Ватикана с 9 марта транслировались через интернет. В мае правительство страны начало ослаблять карантинные меры в связи со снижением заболеваемости.

По последним данным, всего в Италии было выявлено 225 435 случаев заражения коронавирусом, умерли 31 908 заболевших.