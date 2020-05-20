В Бразилии впервые зафиксировали более 1 тысячи смертей от COVID-19 за сутки

Накануне страна вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Бразилии за истекшие стуки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Этот показатель стал рекордным. До этого наибольший суточный прирост смертей от COVID-19 был зафиксирован 12 мая - 881.

По состоянию на вечер вторника в Бразилии выявлено 271 628 инфицированных, общее число умерших составило 17 971.

Накануне страна вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, опередив по этому показателю Великобританию.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за споров по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару месяц назад уволил министра здравоохранения Энрике Мандетту, выступавшего за введение карантина. Новый глава минздрава Нельсон Тейх сам подал в отставку, не продержавшись на своем посту и месяца. Сейчас обязанности министра исполняет генерал Эдуардо Пазуэлло, занимавший поста замминистра.