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Помпео заявил о давних тесных связях главы ВОЗ с Пекином

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выразил серьезную обеспокоенность "тесными связями" главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса с Китаем, которые, по его словам, существовали еще до пандемии коронавируса.

"Доктор Тедрос имел необычайно тесные связи с Пекином еще задолго до начала этой пандемии. И это вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал Помпео на пресс-конференции.

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Он добавил, что Пекин продолжает отказываться сотрудничать для того, чтобы исследовать истинные причины возникновения коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает руководство ВОЗ настроенным прокитайски. Он даже назвал эту организацию марионеткой в руках руководства КНР. Особое недовольство у Вашингтона вызвало то, как ВОЗ и Китай работали по теме пандемии коронавируса COVID-19.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как организация реагировала на кризис с пандемией коронавируса. До этого Штаты были крупнейшим донором ВОЗ.

19 мая Трамп предупредил, что если ВОЗ "не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней", то временная заморозка финансирования ВОЗ со стороны США станет постоянной.

США Майк Помпео ВОЗ Китай Тедрос Аданом Гебрейесус

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