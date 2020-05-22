Сыновья саудовского журналиста Хашкаджи простили его убийц

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сыновья убитого в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи объявили, что прощают убийц отца, находящихся на скамье подсудимых в Саудовской Аравии, передает в пятницу агентство Associated press (AP).

"Мы, сыновья мученика Джамаля Хашкаджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца...", - заявил один из его сыновей Салах. Он пояснил, что такое решение соответствует исламской традиции прощать в священный для мусульман месяц Рамадан в случаях, предусмотренных исламским правом.

Агентство указывает, что таким образом пятеро из тех, кого саудовский суд признал виновными в убийстве журналиста и приговорил к высшей мере наказания, теперь получили юридическую отсрочку приведения смертного приговора в исполнение. Такое развитие событий, продолжает AP, было ожидаемым, поскольку, согласно постановлению суда от декабря 2019 года, убийство Хашкаджи преднамеренным не было.

В то же время саудовские СМИ поясняли, что заявления сыновей Хашкаджи может избавить виновных от казни, но не означает освобождение от наказания.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено. Расследование по отдельности проводят турецкие и саудовские власти.

В декабре суд Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни и трех - к тюремному заключению за убийство Хашкаджи. Имена виновных не разглашаются. Всего перед судом предстали 11 человек.

Associated Press напоминает, что, по версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.

Однако разведывательные службы США полагают, что операция в отношении Хашкаджи не могла произойти без ведома принца.