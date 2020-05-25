Лукашенко пригрозил СМИ ответственностью за фейки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал привлекать к ответственности СМИ, которые распространяют недостоверную информацию.

"Для них (авторов фейков - ИФ) не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но надо потерпеть, мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - заявил Лукашенко в понедельник на совещании в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

При этом глава государства отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают. "А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то, должен писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности - за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом", - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, сейчас в самой России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. "Так, а зачем же российские каналы у нас это делали?", - спросил он.

"И я тут россиян поддерживаю - никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам", - добавил президент.

В начале мая МИД Белоруссии лишил съемочную группу Первого канала аккредитации после сюжета о ситуации с коронавирусом в Столбцах в Минской области.