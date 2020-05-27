Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде. Ответчиком по иску стал президент Владимир Путин. Суд назначил рассмотрение на конец июня.

– В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек. Число заразившихся превысило 74 тысячи человек. Лидеры по этому показателю: США, Бразилия и Россия.

– Овечкин в девятый раз лучшим снайпером чемпионата НХЛ. Три года подряд Овечкин заслужил приз "Морис Ришар Трофи". В этом году он не смог забросить больше 50 шайб из-за досрочного завершения регулярного чемпионата.

– Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве. Россельхознадзор считает, что вирус не передается от домашних животных человеку. Ранее стало известно, что кошки могут заразить коронавирусом друг друга.