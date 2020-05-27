Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 589 626+94 565

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде. Ответчиком по иску стал президент Владимир Путин. Суд назначил рассмотрение на конец июня.

– В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек. Число заразившихся превысило 74 тысячи человек. Лидеры по этому показателю: США, Бразилия и Россия.

– Овечкин в девятый раз лучшим снайпером чемпионата НХЛ. Три года подряд Овечкин заслужил приз "Морис Ришар Трофи". В этом году он не смог забросить больше 50 шайб из-за досрочного завершения регулярного чемпионата.

– Кошку с коронавирусом поместили на карантин в Москве. Россельхознадзор считает, что вирус не передается от домашних животных человеку. Ранее стало известно, что кошки могут заразить коронавирусом друг друга.

Новости

Германия продлила ограничения на контакты в общественном пространстве

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за COVID-ограничений

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Испания пересчитала умерших от коронавируса

Испания пересчитала умерших от коронавируса
Пандемия коронавируса

Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');