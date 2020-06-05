Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Авиаудары по Сирии, переполненные больницы в Тольятти, коррупционный скандал в Минпромторге

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль нанес авиаудары по Сирии. По данным издания "Маарив", авиаудары совершены близ города Масьяф в Сирии.

- В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19. По его словам, с конца прошлой недели ежедневное количество обращений пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию составляет 250-280 человек.

- Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву. По данным чиновника японского МИД, Россия не приглашает широкий круг стран, а только бывшие республики СССР.

- Разработанная с участием военных РФ вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям. Для участия в клинических испытаниях отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих, а сама вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных (обезьянах и хомяках) в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

- Начальника отдела Минпромторга и главу "Нижегородского авиационного общества" арестовали по делу о коррупции. Хамовнический суд Москвы заключил под стражу гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова и начальника отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков по делу о взятке в размере 2 млн рублей.

- В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 2806.