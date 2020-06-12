Приложение для отслеживания контактов при борьбе с COVID-19 запустят в Японии на следующей неделе

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Японии уже на следующей неделе выпустят новое приложение для отслеживания контактов, которое должно помочь остановить распространение коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

Смартфоны с установленным приложением находят друг друга с помощью Bluetooth и отслеживает, когда пользователи подошли близко друг к другу.

Если выясняется, что пользователь заражен коронавирусом, все те, кто за последние две недели находился в радиусе одного метра от этого человека дольше 15 минут, получат предупреждение о близком контакте с COVID-больным. Им рекомендовано обратиться к врачу.

Сообщения будут отправляться, только если подтвердить желание их получать. Имя заболевшего называться не будет.

По данным университет Джонса Хопкинса, в Японии выявлено 17 250 зараженных. Погибли 924 человека.