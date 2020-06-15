Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления.

Заинтересованные лица могут пересекать российско-польскую границу через посты в Безледах и Гжехотках. Попасть в республику могут несколько категорий граждан России. Это те, кто имеет право на постоянное или временное проживание в Польше, право на работу, а также студенты и те, кто едет в страну на лечение. Пустят в Польшу и тех, кто профессионально занимается перевозкой людей и товаров.

При этом в отдельных случаях командир пограничного поста может разрешить калининградцам въезжать на территорию Польши, но только после получения согласия главного командующего пограничной службы страны.

"Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Во время пограничной проверки каждый путешественник должен предоставить адрес, по которому он будет проводиться (это может быть место коллективного карантина, если, например, он не может иметь его по месту жительства) и номер телефона для прямого контакта", - говорится в сообщении погранслужбы.

"Эта информация вводится непосредственно в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые будут проверять выполнение обязательства по карантину", - добавили в ведомстве.

Польша закрыла свои границы 13 марта из-за пандемии коронавируса. Это стало большой проблемой для многих жителей Калининградской области, которые были вынуждены возвращаться домой обходными путями.