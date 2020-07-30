Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Большая часть коронавирусных частиц в воде комнатной температуры уничтожается в течение 24 часов, 99,9% частиц погибают за трое суток, сообщает Роспотребнадзор в четверг.

"Было показано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% – в течение 72 часов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса, в хлорированной воде вирус полностью теряет свою жизнеспособность, уточняет ведомство.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю следят за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде прибрежной зоны, воде, отобранной в чашах бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, источников централизованного питьевого водоснабжения.

Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен, сообщает ведомство.