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Суд в Армении рассмотрит вопрос об аресте оппозиционера Царукяна

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции Еревана примет решение по ходатайству Службы нацбезопасности об аресте председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна в воскресенье, 21 июня.

"В суде мы представили свои замечания, в частности, представленное генпрокурором ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте Царукяна и поступившее в суд дело отличаются друг от друга по содержанию и формулировке обвинения", - сказал адвокат Царукяна Ерем Саркисян журналистам после девятичасового заседания в пятницу.

По его словам, сторона обвинения "по сути, никак не смогла обосновать обвинение".

"В обвинении нет ни слова о том, что Царукян поручил кому-то раздавать взятки на выборах. Подобного доказательства в суде не представлено. Нет доказательства и о том, что лично Царукян кому-то давал взятки или знал о взятках. Все остальное - предположения. И абсурд в том, что Царукяна хотят арестовать на основе предположений", - отметил Саркисян.

В пятницу состоялось третье судебное заседание по ходатайству об аресте Царукяна.

16 июня парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест Царукяна.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении партии "Процветающая Армения" (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Со своей стороны в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукна возбуждено уголовное дело по факту многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Кроме того, СНБ возбудила против Царукяна уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн).

Царукян заявил о политической подоплеке уголовного дела, которое, по его словам, было возбуждено после его заявления о необходимости отставки правительства.

Руководитель партии "Родина", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян заявил, что дело против Царукяна имеет политическую подоплеку.

В минувшую среду Европейская народная партия, которую возглавляет бывший председатель Европейского совета Дональд Туск, выразила обеспокоенность в связи со случаями давления властей Армении на оппозицию.

"Европейская народная партия обеспокоена многочисленными случаями отступления демократии в Армении. Мы призываем власти Армении воздержаться от давления на оппозицию", - написал Туск в своем микроблоге в твиттере.

Армения Гагик Царукян

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