Суд в Армении не стал арестовывать оппозиционера Царукяна

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции в Ереване отказался удовлетворить ходатайство Службы нацбезопасности об аресте председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

О решении суда журналистам рассказал адвокат Царукяна Ерем Саркисян после заседания в воскресенье.

"Я рад, что суд нашел силы и оказался выше политических процессов. Мы пока не получили решение, и не можем сообщить об обосновании решения", - отметил Саркисян.

Со своей стороны, Царукян заявил журналистам, что дело против него имеет "политическую подоплеку". Он также отметил, что руководимая им сила проводит политические консультации с внепарламентскими оппозиционными политическими партиями "по вопросу вывода страны из кризисной ситуации".

Царукян покинул территорию суда на своем автомобиле.

16 июня парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Царукяна.

Вместе с тем в Ереване 16 июня прошли массовые акции сторонников лидера партии в его поддержку. Полиция задержала 154 человека.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукяна возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.