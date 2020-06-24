Адвокат увиделся с арестованным претендентом на пост президента Белоруссии Бабарико

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Адвокат претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что спустя четыре дня увиделся со своим подзащитным в КГБ, куда его вызвали для процессуальных действий.

"Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране. Мы намерены дальше обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания, а также меру пресечения. Во всем остальном позиция так же принципиальна", - сказал Лаевский в интервью порталу Tut.by.

Он также отметил, что Бабарико планирует провести детальный сравнительный анализ всех редакций Конституции, поскольку все происходящее с ним в еще большей степени укрепило его убежденность в важности того, какая Конституция должна быть в основе законодательства.

"Касательно писем, которые ему пишут люди, - к сожалению, на данный момент он ничего не получил. Мы надеемся, что в этом вопросе все наладится и ему будут передавать письма", - отметил Лаевский, добавив, что условия содержания Бабарико улучшились и у него теперь есть спальное место.

Дело против Виктора Бабарико

Бабарико в июле 2000 года стал председателем правления "Белгазпромбанка" и проработал в этой должности до начала мая 2020 года, когда он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии. Он Зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу после президента Александра Лукашенко. На 19 июня инициативная группа Бабарико собрала почти 435 тыс. подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты при необходимом минимуме в 100 тыс. подписей.

Спустя месяц после заявления Бабарико о выдвижении в президенты принадлежащий "Газпрому" и Газпромбанку "Белгазпромбанк" оказался в центре расследования по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В банке прошли обыски, были задержаны 15 человек. Председатель Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель заявил, что у следствия есть "убедительные доказательства причастности Бабарико к противоправной деятельности". Сам Бабарико заявил, что компромата у властей на него нет, и назвал дело "Белгазпромбанка" политически мотивированным.

18 июня Бабарико вместе с сыном Эдуардом был задержан, к ним не были допущены адвокаты. Позднее обоим предъявили обвинение, они отправлены под арест.

Между тем в видеообращении, записанном еще до ареста, Бабарико объявил о планах инициировать референдум о возвращении Конституции образца 1994 года с ограничением президентских сроков и разделением трех ветвей власти.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа.