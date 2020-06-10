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В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии в среду заявили, что поддерживают соцсеть Twitter, которая увидела в твитах президента США Дональда Трампа недостоверную информацию.

Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и обеспечению транспарентности Вера Юрова. "Это то, что я называю плюрализмом", - указала она.

Ранее Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Согласно указу, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года.

Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Ранее в мае Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что твит может содержать недостоверную информацию. Это вызвало сильное недовольство президента США. Позже соцсеть скрыла еще один твит политика о беспорядках в Миннеаполисе.

Twitter Еврокомиссия Вера Юрова Дональд Трамп США

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