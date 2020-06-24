Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– "Яндекс" и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". "Яндексу" достанется "Маркет", а Сбербанку "Деньги". "Яндекс" попробует привлечь инвестиции на сотни миллионов долларов.

– Перестрелка произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве. По предварительной информации, есть пострадавший. Причины перестрелки пока неизвестны.

– Twitter не удалил твит Трампа, который признал оскорбительным. Президент США пригрозил силой протестующим, которые хотят организовать автономию в Вашингтоне. Активисты уже устроили такую зону в Сиэтле.

– Ростуризм назвал сроки отмены коронавирусных справок для санаториев. Получение таких справок ударило бы по работе санаториев. Люди начали отменять брони, потому что не могут получить справки.