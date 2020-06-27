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Что произошло за день: суббота, 27 июня

Собчак в монастыре, самоубийство главы строительной фирмы и новый пост Чубайса

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом. В Москве за сутки зафиксировано еще 750 случаев.

- Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Журналистка рассказала, что снимала репортаж о скандальном запрещенном в служении схиигумене Сергии. Она уже обратилась в полицию.

- Гендиректор девелопера "Пионер" покончил с собой в Москве. В компании заявили, что смерть ее основателя и главы Андрея Грудина не связана с работой.

- Прокуратура обжаловала решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери. Суд Бугульмы ранее не нашел состава преступления, проигнорировав вред здоровью ребенка.

- Анатолий Чубайс стал членом совета директоров "Системы". Также туда включены экс-глава "Детского Мира" и президент корпорации Владимир Чирахов и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.

- Федор Смолов забил "Барселоне" в чемпионате Испании. Благодаря точному удару российского форварда "Сельта" сыграла вничью с каталонцами - 2:2.

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