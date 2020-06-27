Мужчине, убившему троих прохожих в британском Рединнге, предъявлено обвинение

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - 25-летнему выходцу из Ливии Хаири Саадалле, которого подозревают в нападении с ножом на прохожих в британском городе Рединг, предъявлено обвинение убийстве трех человек, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на полицию.

Кроме того, Саадалле предъявлено обвинение в покушении на убийство троих человек.

В понедельник он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Расследованием дела занимается контртеррористическая полиция.

"Би-би-си" сообщает, что Саадалла переехал в Великобританию из Ливии в 2012 году. Изначально он запросил убежище, а в 2018 году получил разрешение на пребывание в стране.

Вечером 20 июня Саадалла напал на людей в парке в Рединге. В результате атаки погибли три человека, еще трое были серьезно ранены. Позднее полиция признала инцидент терактом.

По свидетельству очевидцев, нападавший "кричал что-то невразумительное". Между тем источники британских СМИ сообщали о возможных проблемах с психикой у Саадаллы.