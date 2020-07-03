Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:44Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Президент Киргизии назначил дату парламентских выборов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов депутатов парламента республики на 4 октября, сообщает в пятницу его пресс-служба.

"Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции Киргизии и частью 3 статьи 59 конституционного закона Киргизии "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша", постановляется назначить выборы депутатов парламента нового созыва на воскресенье, 4 октября", - говорится в указе.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии поручено организовать проведение выборов, правительству - выделить необходимые финансовые средства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон о выборах депутатов парламента, согласно которым пороговый барьер для политических партий, участвующих в выборах страны снижается с 9% до 7%.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков

Новости по теме

Новости

Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки

Почти 55 тысяч случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США за сутки

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

США примут меры, если подтвердился "сговор" России с талибами

Суд в Минске оставил под стражей кандидата в президенты Белоруссии

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяли на себя "Гепарды родины"

Ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране взяли на себя "Гепарды родины"

Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Белоруссии "по-человечески"

Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Белоруссии "по-человечески"

Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать

Украинский омбудсмен заявила, что в тюрьмах РФ заставляли украинцев голосовать

Британский суд отказал Мадуро в доступе к золотому запасу Венесуэлы

Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям

Претенденту в президенты Белоруссии Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');