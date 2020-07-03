Президент Киргизии назначил дату парламентских выборов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов депутатов парламента республики на 4 октября, сообщает в пятницу его пресс-служба.

"Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции Киргизии и частью 3 статьи 59 конституционного закона Киргизии "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша", постановляется назначить выборы депутатов парламента нового созыва на воскресенье, 4 октября", - говорится в указе.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии поручено организовать проведение выборов, правительству - выделить необходимые финансовые средства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон о выборах депутатов парламента, согласно которым пороговый барьер для политических партий, участвующих в выборах страны снижается с 9% до 7%.