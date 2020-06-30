Президент Киргизии назвал среди задач нового правительства преодоление последствий пандемии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - После принесения присяги министрами нового правительства Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым президент страны Сооронбай Жээнбеков поставил перед чиновниками главные задачи - преодоление последствий пандемии коронавируса, восстановление экономики и проведение парламентских выборов.

В церемонии не участвовал вице-премьер Эркин Асрандиев. "ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию у Эркина Асрандиева положительный", - сообщили в пресс-службе правительства страны. Заболевание у него протекает в легкой форме, он работает удаленно.

В пресс-службе уточнили, что в церемонии не будут участвовать также руководитель аппарата правительства - министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, так как они являются контактными лицами и находятся на самоизоляции.

Ранее коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии. На 27 июня общее количество заболевших чиновников аппарата президента и парламента составляло 25 человек, в тот день здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня.

Президент Жээнбеков отказался от посещения парада Победы в Москве 25 июня, поскольку в его делегации также был выявлен зараженный.

По последним данным, в Киргизии официально подтверждено 5 269 случаев заражения коронавирусом, 57 заболевших умерли. После церемонии принятия присяги президент обратил внимание министров, что после отмены режима чрезвычайного положения, введенного в конце марта в регионах и городах страны, наблюдается резкое увеличение количества зараженных.

"Основной причиной резкого увеличения зараженных является несоблюдение медицинских требований. Но мы пока не пойдем на повторное введение режима ЧП и приостановление экономической деятельности. Надеюсь, что мы преодолеем эти трудности путем соблюдения строгих санитарных требований", - отметил Жээнбеков.