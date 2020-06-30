Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 278 458+132 667

Президент Киргизии назвал среди задач нового правительства преодоление последствий пандемии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - После принесения присяги министрами нового правительства Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым президент страны Сооронбай Жээнбеков поставил перед чиновниками главные задачи - преодоление последствий пандемии коронавируса, восстановление экономики и проведение парламентских выборов.

Пандемия коронавируса

В церемонии не участвовал вице-премьер Эркин Асрандиев. "ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию у Эркина Асрандиева положительный", - сообщили в пресс-службе правительства страны. Заболевание у него протекает в легкой форме, он работает удаленно.

В пресс-службе уточнили, что в церемонии не будут участвовать также руководитель аппарата правительства - министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, так как они являются контактными лицами и находятся на самоизоляции.

Ранее коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии. На 27 июня общее количество заболевших чиновников аппарата президента и парламента составляло 25 человек, в тот день здание парламента Киргизии, где также расположен офис президента страны, закрыли на дезинфекцию на два дня.

Президент Жээнбеков отказался от посещения парада Победы в Москве 25 июня, поскольку в его делегации также был выявлен зараженный.

По последним данным, в Киргизии официально подтверждено 5 269 случаев заражения коронавирусом, 57 заболевших умерли. После церемонии принятия присяги президент обратил внимание министров, что после отмены режима чрезвычайного положения, введенного в конце марта в регионах и городах страны, наблюдается резкое увеличение количества зараженных.

"Основной причиной резкого увеличения зараженных является несоблюдение медицинских требований. Но мы пока не пойдем на повторное введение режима ЧП и приостановление экономической деятельности. Надеюсь, что мы преодолеем эти трудности путем соблюдения строгих санитарных требований", - отметил Жээнбеков.

Киргизиия Сооронбай Жээнбеков Эркин Асрандиев коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Пентагон объявил об отсутствии доказательств "сговора" Москвы с талибами

Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Разведка США расследует информацию в статье NY Times о талибах

Белый дом планирует информировать конгрессменов по вопросу "сговора" РФ с талибами

Песков назвал вздором сообщения NY Times о выплатах России талибам

Песков назвал вздором сообщения NY Times о выплатах России талибам

Женевский автосалон-2021 отменили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

ВОЗ направит в Китай команду для расследования происхождения COVID-19

Пандемия коронавируса

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');