Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 12,68 млн

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в мире составляет 12 млн 684 409, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Рост за сутки составил 238 072 против 177 819 сутками ранее. Излечились почти 7 млн человек.

Количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло, по состоянию на 08:00 по московскому времени воскресенья, 564 506 человек, увеличившись за сутки на 4 297.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах, 3 млн 245 925 заболевших (рост за сутки 61 351), скончались 134 777 человека (рост за сутки - 685), излечились 995 тысяч.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 839 850 (рост за сутки 39 023), умерли 71 469 (рост за сутки 1 071), вылечены более 1,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 820 916 до 849 522 при 22 673 летальных исходах и 534 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 883 человека, заразились 290 504 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,8. В США на 1 млн населения скончались 415 человек, Бразилии - 336, Индии - 16, Великобритании - 660.