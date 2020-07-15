В Иерусалиме и Тель-Авиве вышли на демонстрацию против Нетаньяху

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч израильтян вышли на демонстрацию в Иерусалиме к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, они недовольны правительственными мерами борьбы с новой вспышкой коронавируса в стране и заморозкой судебного процесса против главы правительства, сообщило агентство Associated Press.

Протестующие выкрикивают лозунги, призывающие к отставке Нетаньяху.

Кроме жестких мер борьбы с коронавирусом протестующих не устраивает история с антикоррупционными разбирательствами против Нетаньяху, которые поставлены на паузу из-за эпидемии. Судебный процесс должен был начаться еще весной, но из-за пандемии его откладывали несколько раз.

Многие из протестующих пришли на акцию в масках, но никто из них не соблюдает социальную дистанцию.

Полиция присутствует на акции протеста. Есть информация о столкновениях между демонстрантами и полицейскими в Иерусалиме: демонстранты пытались прорвать заграждения, выставленные сотрудниками правопорядка.

По данным The Times of Israel, сотни протестующих собрались также в центре Тель-Авива на Бульваре Ротшильда. О беспорядках там газета не сообщает.

Акции протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве также прошли и в минувшее воскресенье, сообщалось о столкновениях протестующих с полицией.

Нетаньяху удалось сформировать новое правительство Израиля этой весной только с третьей попытки – в самом начале пандемии коронавируса в мире. Он договорился со своим политическим оппонентом Бени Ганцем о том, что каждый из них проведет по два с половиной года на посту премьера, и первым премьером станет он сам, затем его сменит в этой должности Ганц. Пока Ганц, ранее возглавлявший Генштаб Армии обороны Израиля, занимает пост министра обороны.

В Израиле складывается непростая обстановка с коронавирусом. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, в этой стране ситуация была не столь критична, как во многих других. Руководство Израиля быстро ввело карантин примерно на месяц, и поэтому Израилю удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими странами. Ограничения начали отменять с конца мая, но в последние недели число зараженных начало вновь быстро расти, поэтому власти повторно ввели ограничения.

Минздрав Израиля заявил во вторник, что в стране за сутки подтвержден 1681 новый случай заражения коронавирусом.

Это стало новым антирекордом.

Всего за время пандемии в стране выявили свыше 41,2 тысячи заразившихся, 368 из них скончались. При этом большинство умерших от COVID-19 проживали в Иерусалиме и Бней-Браке, где большинство населения – ультраортодоксальные евреи, и в Бат-Яме, небольшом прибрежном городе поблизости от Тель-Авива.

Болеют в настоящее время более 21 тысячи человек, из них 177 человек в тяжелом состоянии, и среди них 55 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 123 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Более 500 человек лечатся в больнице, остальные - в домашних условиях.