В Израиле за сутки выявили больше 1000 новых случаев коронавируса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Израиле за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило тысячу, пишет Jerusalem Post со ссылкой на данные Минздрава. В Иерусалиме объявлен локдаун.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 35 533 случая коронавирусной инфекции, больше половины из них пришлось на последние сорок дней. Сейчас болеют 16 651 человек, умерли 350 заболевших. За первые девять дней июля коронавирус подтвердился у более чем 8550 человек, за аналогичный период июня - у 8395.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал, что после первой волны COVID-19 правительство слишком рано разрешило организациям вернуться к работе. Он отметил, что тогда многие призывали поскорее открыть экономику, что не мешает теперь тем же людям спрашивать, зачем же так быстро отменили локдаун.