Азербайджан пересмотрит военный бюджет на фоне обострения отношений с Арменией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым пересмотреть военный бюджет страны на фоне возобновившихся вооруженных столкновений на армяно-азербайджанской границе.

"Учитывая последние события (на границе с Арменией - ИФ), происходящие в регионе, мы должны пересмотреть наши военные расходы. Не исключается, что Армения, ввиду своего плачевного состояния после последних происшествий, вновь предпримет очередную провокацию", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

Президент также привел данные, согласно которым на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил в зоне карабахского конфликта наблюдается активность с армянской стороны.

"Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную обстановку и впредь будет контролировать. Но мы должны быть ко всему готовы. Поэтому мы должны вновь пересмотреть военные расходы, в частности, в бюджете на следующий год. Все расходы для армии должны быть предусмотрены в полном объеме", - отметил Алиев.

Между тем сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призывают Ереван и Баку воздержаться от подстрекательской риторики.

"Ситуация на азербайджано-армянской границе остается относительно спокойной. Сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию на местах. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса", - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ в среду.

Отмечается, что сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана проведения предметных переговоров по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования.

Обострение на границе Армении и Азербайджана

Начавшиеся 12 июля боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

По информации азербайджанской стороны, погибли 11 азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о четырех погибших и десяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В частности, президент Армении Армен Саркисян ранее в среду назвал действия Азербайджана "откровенной попыткой военной агрессии".

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

В среду ситуация на границе была спокойной.