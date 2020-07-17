Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных" событиях в Белоруссии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину тет-а-тет рассказать о событиях, которые происходят в Белоруссии перед очередными президентскими выборами.

"Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом", - сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в пятницу в Минске. Президента цитирует госагентство БелТА.

В этом контексте белорусский президент отметил: "Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России".

Между тем, Лукашенко не исключает, что "с другой стороны" кто-то думает по-другому. "Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами", - добавил он.

Новость дополняется

Белоруссия Александр Лукашенко Михаил Мишустин

Новости

Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей

Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего более 32 млн фунтов для врачей
Пандемия коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Великобритании призвали пересмотреть критерии учета жертв коронавируса

Дело журналиста Ивана Сафронова

Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами

Пандемия коронавируса

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

Американские ученые призвали Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 590 тысячам

Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Москва и Дамаск призвали США прекратить дестабилизировать Сирию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');