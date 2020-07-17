Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных" событиях в Белоруссии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину тет-а-тет рассказать о событиях, которые происходят в Белоруссии перед очередными президентскими выборами.

"Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом", - сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в пятницу в Минске. Президента цитирует госагентство БелТА.

В этом контексте белорусский президент отметил: "Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России".

Между тем, Лукашенко не исключает, что "с другой стороны" кто-то думает по-другому. "Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами", - добавил он.

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