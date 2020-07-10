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Эксперты ВОЗ два дня будут работать в Китае для расследования причин происхождения COVID-19

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Двое специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будут в течение ближайших двух дней находиться в Пекине в рамках расследования причин появления коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Двое экспертов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.

В феврале этого года Китай уже посетила специальная делегация ВОЗ по коронавирусу. После этого визита канадский врач Брюс Эйлвард, возглавивший команду, высоко оценил усилия КНР по сдерживанию COVID-19 и уровень открытости в том, что касается обмена информацией.

Накануне, 9 июля, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что все приготовления завершены и специалисты ожидают первого подходящего рейса, чтобы отправиться в Китай. Он отметил, что цель миссии - расширить понимание того, как вирус существовал в животном носителе, и как он смог перекинуться на человеческую популяцию.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Ранее ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не велось.

Между тем, президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

К независимому расследованию обстоятельств начала пандемии призывали и власти Австралии. В конце мая глава китайского МИД Ван И заявил, что власти Китая поддерживают идею международного научного расследования для прояснения вопроса происхождения коронавируса. Министр добавил, что в этот процесс не должно быть "политического вмешательства".

Хроника 09 января – 10 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Китай Пекин Коронавирус

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