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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
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Британская компания заявила, что ее способ лечения снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%

Британская компания заявила, что ее способ лечения снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%
Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Саутгемптоне компания Synairgen утверждает, что разработанный ею способ лечения коронавирусной инфекции снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 на 79%. Об этом сообщает BBC News.

Пандемия коронавируса

Компания ссылается на предварительные результаты испытаний, проведенным на 101 добровольце с подтвержденным диагнозом в девяти больницах Великобритании. Synairgen предложила им лечение бета-интерфероном, который вырабатывается в организме в ответ на проникновение вирусной инфекции. Они вдыхали белок через небулайзер, так что он проникал в легкие и должен был стимулировать реакцию иммунной системы организма. Половине испытуемых давали плацебо.

Как утверждают в Synairgen, это применение интерферона резко снижает риски ухудшения для больных, которые уже госпитализированы, и у них в два-три раза вырастала вероятность выздороветь до состояния, когда болезнь им уже не мешает жить.

В ближайшие дни компания сообщит о результатах исследования регуляторам разных стран. В рецензируемых научных журналах они не публиковались, так что ВВС отмечает, что не может подтвердить ее заявления.

Руководитель исследования профессор Университета Саутгемптона Том Уилкинсон признал, что выборка была небольшой, но положительный эффект оказался необычно заметным. Если результаты подтвердятся на более масштабных выборках, предложенная методика позволит изменить расклад в ситуации с коронавирусом, считает он. Гендиректор Synairgen Ричард Марсден назвал результаты эксперимента "прорывом".

Хроника коронавируса. Июль.

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В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.
Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Synairgen Великобритания университет Саутгемптона

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