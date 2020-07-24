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Стыковка "Прогресса" с МКС прошла с небольшими отклонениями

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Процесс стыковки транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" с Международной космической станцией (МКС) в четверг вечером проходил с допустимыми отклонениями от мишени, не потребовавшими его перевода в ручной режим, сообщает в пятницу госкорпорация "Роскосмос".

"При осуществлении стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" действительно наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени", - говорится твиттере госкорпорации. "Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документации на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки", - сообщает "Роскосмос".

Там пояснили, что стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем наземного персонала управления и российским экипажем МКС. Сейчас специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки и работы системы сближения.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовала 23 июля в 17:26 по московскому времени с космодрома Байконур. Грузовой корабль пристыковался к модулю "Пирс" российского сегмента МКС в автоматическом режиме в 20:45.

Корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по скорости полета к МКС. Полет прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, его продолжительность составила 3 часа 18 минут. Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем "Прогресс МС-14" в апреле 2020 года, продолжительность его полета к станции составила 3 часа 20 минут.

На борту корабля находилось 2,6 тонны грузов, в том числе более 600 кг топлива для дозаправки и 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Подготовка к пуску проходила на фоне новой вспышки коронавируса в городе Байконуре, куда уже прибыли несколько самолетов "Роскосмоса" с врачами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, оборудованием и медикаментами.

Кроме того, в понедельник, во время вывоза ракеты на стартовый комплекс площадки № 31 специалисты обнаружили неисправность электродвигателя домкрата второго основания силового пояса стартового комплекса. Он был оперативно заменен при температуре воздуха 40 градусов, это позволило продолжать подготовку к пуску в соответствии с графиком.

Сейчасна борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Херли и Роберт Бенкен.

МКС Прогресс МС-15 Роскосмос

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