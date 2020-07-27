Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Анализ советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайана на коронавирус показал положительный результат, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, у советника американского лидера выявили коронавирус после семейного мероприятия, сейчас он находится на самоизоляции дома.

С конца прошлой недели О'Брайан не появлялся в офисе, сейчас он продолжает работать дистанционно.

За время пандемии в США выявили 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 150 тыс. заболевших COVID-19 умерли.