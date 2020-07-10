В США пообещали принять меры, если подтвердятся данные о сговоре РФ с талибами

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли пообещал "докопаться до сути" разведданных о том, что Россия якобы предлагала "Талибану" (запрещено в РФ) вознаграждения за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

"Мы собираемся добраться до сути всего этого, но я могу заверить семьи (военнослужащих - ИФ), что защита наших сил (...) - это приоритет № 1 для каждого из нас", - заявил Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Он подчеркнул, что намерен выяснить, достоверны ли эти разведданные, и принять меры, если они подтвердятся, но пока доказательств тому нет.

"На сегодняшний день, прямо сейчас, нами не установлены причинно-следственные связи между предполагаемой российской программой выплат и американскими военными потерями. Однако мы продолжаем поиски. Мы еще не закончили", - сказал Милли.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в ходе слушаний в Палате представителей также заявил, что ему не поступала информация о том, что Россия якобы платила афганским талибам. Он также заявил, что в ведомстве начато расследование после утечек информации, связанной с Россией и талибами.

Газета New York Times в конце июня сообщила, что российская военная разведка якобы платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим написал в твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

Сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.