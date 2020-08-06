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Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

Ранее соцстети удалили видео, в котором Трамп рассуждает о том, что молодые люди "почти неуязвимы" к коронавирусу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео о COVID-19 заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.

"Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта была приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", - заявила The Hill Кортни Барелла, заместитель пресс-секретаря кампании Трампа.

Удаленный пост, вокруг которого развернулся спор, содержал видео с интервью Трампа программе Fox & Friends. В ней президент США заявил, что молодые люди "практически неуязвимы" к коронавирусу. Twitter и Facebook посчитали это утверждение недостоверным.

"Твит является нарушением правил Twitter по дезинформации о COVID-19", - заявила пресс-секретарь Twitter Лиз Келли газете Washington Post.

"Социальные медиакомпании не являются арбитрами истины. Президент констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу", - считает в свою очередь представитель кампании Трампа.

Из-за этого видео Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа. Аккаунт сможет возобновить свою работу, если удалит соответствующий твит. В Facebook тот же самый видеоролик был удален.

США Дональд Трамп Twitter Facebook

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