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Что случилось этой ночью: вторник, 11 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем на протестах в Минске. По версии МВД, погибший пытался бросить взрывное устройство, которое взорвалось у него в руке. Милиция не установила, что это за устройство.

– Дуров сообщил о проблемах с доступом к Telegram из-за отключений интернета в Белоруссии. Иногда интернет в стране полностью отключается. Президент Александр Лукашенко обвинил зарубежные силы в перебоях с интернетом.

– Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома. Он ушел от журналистов после краткого общения с охраной. Позднее секретная служба США подтвердила факт стрельбы.

– США одобрили действия Словакии в отношении российских дипломатов. Словакия выслала троих дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Они обязаны покинуть страну до конца недели.

– "Манчестер Юнайтед" и "Интер" вышли в полуфинал Лиги Европы. Они победили "Копенгаген" и "Байер" соответственно. Турнир проходит в Германии и завершится 21 августа.

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