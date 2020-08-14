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Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с "приличным криминальным прошлым".

"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем он не считает, что в Белоруссии "катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать".

"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - добавил глава государства.

"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - подчеркнул Лукашенко.

Президентские выборы и протесты в Белоруссии

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

По данным ЦИК, Андрей Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.

Александр Лукашенко Белоруссия

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