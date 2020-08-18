Освобожденного россиянина Важенкова вызвали в белорусский СК

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Координатора "Открытой России", гражданина РФ Артема Важенкова вызвали в белорусский Следственный комитет, сообщили "Интерфаксу" в движении.

"Въезд Важенкову не был запрещен, его отпустили под обязательство о явке. Сегодня его вызвали в СК на следственные действия. Мы подали заявление в СК о невозможности явиться, так как он госпитализирован", - сказал "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский.

Помимо прочего, у Важенкова во время задержания забрали паспорт, он вернулся по временному удостоверению личности.

Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова подтвердила, что Важенков сегодня действительно обращался за помощью медиков. "Сегодня он собирался ехать домой в Тверь, но ему стало плохо, он вызвал себе скорую", - сообщила она "Интерфаксу".

11 августа государственное агентство "БелТА" опубликовало запись, на которой несколько избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

Позже появилась информация, что среди людей на этой записи – координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов. Вечером 11 августа Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны". Важенкова освободили только 15 августа.

"БелТА" также сообщило, что Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях.