Трамп заявил, что США следят за ситуацией с Навальным

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В администрации США наблюдают за развитием ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске, сообщил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что пока в администрации не располагают какой-либо информацией о том, что Навальный якобы был отравлен.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме, и подключен к аппарату ИВЛ. Источник в медицинских кругах ранее сообщил "Интерфаксу", что врачи поставили предварительный диагноз Навальному - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).